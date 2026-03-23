ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Още един защитник отпадна от националния, викнаха заместник от ЦСКА

Александър Димитров Снимка: БФС

Защитникът на гръцкия "Кифисия" и националния отбор Алекс Петков отпада от състава на България заради травма (пубалгия), стана ясно по-рано днес след направените му от медицинския щаб прегледи, съобщава сайтът на БФС.

На мястото на Петков, който е получил контузията по време на снощния шампионатен мач на своя тим в гръцкото първенство срещу АЕК Атина, селекционерът Александър Димитров повика защитника на ЦСКА и младежкия ни тим Теодор Иванов. Така Иванов ще отпътува с първия тим за Индонезия за турнира FIFA Series 2026.

Мястото на Иванов в младежката селекция пък ще заеме футболистът на "Септември" Кубрат Йонашчъ, който получи повиквателна от селекционера Тодор Янчев за предстоящите европейски квалификации с Гибралтар и Азербайджан.

Преди Алекс Петков заради травма от националния отпадна и друг бранител - Кристиан Димитров от "Левски".

Александър Димитров Снимка: БФС

