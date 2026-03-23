Григор Димитров тренира на острова на богатите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Григор Димитров отпадна рано от турнира в Маями и вече се готви за сезона на червени кортове.

Най-добрият български тенисист избра специално място - остров Фишър край Маями, където се стига само по вода или с хеликоптер. Това е мястото, където живеят хората с най-високи доходи в САЩ. На острова често прекарват или имат постоянно жилище Андре Агаси, Опра Уинфри, Борис Бекер, Павел Буре.

Димитров вече играе с новия си треньор Давид Налбандян. Предстои завръщане в Европа и участие на "домашния" турнир "Мастърс 1000" в Монте Карло.