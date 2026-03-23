"Реал" обжалва червения картон на героя си от Шампионската лига

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Реал" (Мадрид) обжалва наказанието на халфа си Федерико Валверде, който получи червен картон и беше отстранен от игра при победата с 3:2 срещу "Атлетико" в Примера дивисион.

В 77-ата минута уругваецът беше отстранен от терена след нарушение срещу Алекс Баена в центъра на терена. Вестник "Марка" информира, че реферът Хосе Монтеро е показал на Валверде директен червен картон, защото "фаулът е отсъден за силно ритане през краката в гръб", а всичко е описано в доклада на арбитрите.

Регламентът показва, че такова наказание ще извади от игра 27-годишния уругваец за два двубоя. В следващите си две срещи от Ла Лига столичани се изправят срещу "Майорка" и "Жирона".

В "Реал" не приемат каквато и да е санкция за Федерико Валверде и поради тази причина ще обжалват червения картон.

Преди няколко седмици халфът на "Реал" вкара 3 гола при успеха 3:0 над "Манчестър Сити" в 1/8-финалите в Шампионската лига.