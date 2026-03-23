Атанас Фурнаджиев: Кандидатирам се за нов мандат като президент на биатлона

Атанас Фурнаджиев ще се кандидатира за нов мандат като президент на биатлона. Това бизнесменът обяви при посрещането на олимпийската ни бронзова медалистка Лора Христова на летището в София, организирано от федерацията и общината в Троян. 22-годишното слънчево момиче е родом от там. На игрите в Милано/Кортина Лора записа още 7-о място в преследването, 11-о в спринта и 14-о в масовия старт, което я вкара в световния елит.

"Дай Боже да продължим така. Поздравихме се и със световен шампион за младежи - Георги Джоргов. Всички състезатели трябва да разберат, че всичко се постига с много труд. Попречиха ни болести, за да се представим по-добре. Милена на два пъти боледува. Наложи се два пъти да пие антибиотик. Секунди и попречиха да вземе медал. Това да имаме медал от олимпиадата е достатъчно!

Много неща могат да се подобрят в материалната част, за да можем да домакинстваме на големи първенства по биатлон. Най-близко до това е Банско, но трябва да се променят някои закони за горите.

Има доста деца, които тренират биатлон. Троян е един от най-добрите центрове с два клуба и общо 240 деца, които тренират там. Сапарева баня, Банско, Чепеларе са другите на големи центрове. В събота е общото събрание на федерацията в Банско, на което ще се кандидатирам за нов мандат", заяви Фурнаджиев.

Под негово ръководство към гореизброените успехи трябва да бъдат прибавени 4-ото място в олимпийския спринт на Милена Тодорова и бляскавия ѝ предходен сезон, в който тя записа 2 подиума в световната купа.

България нямаше преди това присъствие на стълбичката от почти 21 г.