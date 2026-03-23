ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Димитър Радев: ЕЦБ ще действа решително при инфлац...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/sport/article/22526161 www.24chasa.bg

"Лудогорец" излиза срещу румънци преди важните мачове в България

3788
Снимка: Startphoto.bg

"Лудогорец" ще изиграе контрола в паузата за националните отбори. 14-кратните шампиони на България ще се изправят срещу румънския "Фарул" (Констанца). Проверката е планирана за неделя, 29 март, в Разград.

"Лудогорец" ще играе контролен мач с румънския елитен "Фарул" (Констанца) идния уикенд заради прекъсването в клубните първенства. Двубоят е в неделя (29 март) от 14:00 ч. на стадион "Хювефарма Арена". Контролната е открита за фенове при свободен вход. Привържениците на "орлите" ще бъдат настанени в сектор "B", написаха от хегемона.

След проверката програмата на разградчани е доста плътна и тежка. "Лудогорец" продължава да гони "Левски" в елита, като изостава на 9 точки 9 кръга преди края на шампионата. Шампионът на България е на 1/2-финал и за купата на страната, където ще мери сили с ЦСКА.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

