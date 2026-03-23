"Лудогорец" излиза срещу румънци преди важните мачове в България

"Лудогорец" ще играе контролен мач с румънския елитен "Фарул" (Констанца) идния уикенд заради прекъсването в клубните първенства. Двубоят е в неделя (29 март) от 14:00 ч. на стадион "Хювефарма Арена". Контролната е открита за фенове при свободен вход. Привържениците на "орлите" ще бъдат настанени в сектор "B", написаха от хегемона.

След проверката програмата на разградчани е доста плътна и тежка. "Лудогорец" продължава да гони "Левски" в елита, като изостава на 9 точки 9 кръга преди края на шампионата. Шампионът на България е на 1/2-финал и за купата на страната, където ще мери сили с ЦСКА.