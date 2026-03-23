8-ата купа "Радо Янков" ще се проведе в Пампорово в събота

Участниците за купа „Радо Янков“ ще мерят сили на емблематичната писта „Стената“

Осмото издание на надпреварата по сноуборд Купа "Радо Янков" ще се проведе на 28 март, събота.

Организатор на състезанието е носителят на Световната купа за 2016 година Радослав Янков, а съорганизатор е "Пампорово" АД, информираха от Българската федерация по ски (БФСки).

Атрактивната надпревара ще се състои на писта "Стената" в Пампорово при следната програма: 9:00 часа - квалификации, 11:00 часа - финали и 12:00 часа - награждаване.

Купа "Радо Янков" е част от календара на БФСки за купа "Надежди", като за първи път ще бъде включено и в календара на ФИС като международно състезание за деца в двете категории U13, U15

Останалите категории са: U9, U11, U13, U15 (момичета и момчета), U19 (юноши и девойки).

Очакват се около 100 участника.

