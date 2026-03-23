Почина легендата на художествената гимнастика Райна Афионлиева, треньорка на Илиана Раева

С дълбока тъга Българска федерация по художествена гимнастика се прощава с една изключителна личност - Райна Афионлиева.

Дългогодишен треньор в националния отбор и един от доайените на кюстендилската школа по художествена гимнастика, тя посвещава живота си на изграждането на поколения шампионки и на утвърждаването на българската школа като световен еталон.

Като личен треньор, Райна Афионлиева стои зад успехите на едни от най-ярките имена в историята на българската художествена гимнастика - Красимира Василева и Мая Георгиева, европейски шампионки от Мадрид 1978 и световни вицешампионки от Базел 1977, както и на Цветомира Филипова и Илиана Илиева - абсолютни световни шампионки от Страсбург 1983.

В националния отбор работи и с Анелия Раленкова, оставяйки трайна следа в нейното развитие.

Личен треньор и на президента на БФХГ Илиана Раева.

През 1977 година е удостоена със званието „заслужил треньор" - признание за нейния изключителен принос към спорта.

През 1984 година подготвя ансамбловото съчетание на Австрия, доказвайки своя авторитет и извън пределите на България.

Райна Афионлиева ще остане завинаги в историята на българската художествена гимнастика като вдъхновител, учител и човек с мисия - да създава шампиони и да изгражда личности.

Илиана Раева също се прости с легендата:

Райне, скъпа Райне...

Днес реши и отлетя...

Лети, скъпа Райне...

Нека ти е леко на прекрасната Душица! Нека ти е светло... А аз оставам с безкрайните спомени с теб. Ще ги нося в сърцето си, с нежност и усмивка ще виждам красивото ти лице и вечната ти усмивка...

Благодаря ти за Срещата! Благодаря ти за всичко, на което ме научи! Колко много респект всяваше... А красивите ти зелени очи, с черна очна линия, ги виждам и в момента. Изкрящи изумруди...

Само преди няколко дни ми написа: "Любов моя..." Не спря да ми даряваш любовта си. Толкова се гордееше с успехите ни. След всеки успех и на всеки мой личен празник ми звънеше по телефона. Винаги в настроение...

Ти си нашата любов, на всички, които се докоснаха до теб, като треньор и като Човек!Оставяш много...

Почивай в мир и да ти е светло. Обичам те, Райне