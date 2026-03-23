Рекорден бюджет за волейбола

Общото събрание на Българската федерация волейбол прие рекорден бюджет. За първи път в историята той е над осем милиона евро. Сумата се събира от партньори, рекламодатели, дарители и регламентирана дейност.

“Изключително съм горд, защото повече от половината бюджет е от собствени приходи”, коментира президентът на БФВ Любомир Ганев.

Отчетена бе бързината, с която се продават билети за европейското за мъже през септември в София.

Нашата голяма цел е залата да бъде пълна на всеки мач. България отдавна се е доказала като отличен домакин на големи форуми. Отборът ни начело с Джанлоренцо Бленджини заслужава пълни трибуни със сребърните си медали от световното, каза още Ганев.

