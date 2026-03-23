Европейският шах ще допуска от 1 юни на турнира само състезатели от клубове към БСФШ

Европейският шахматен съюз (ЕСШ) информира в понеделник Министерството на младежта и спорта, че от 1 юни 2026 година ще наложи пакет санкции на българските състезатели във връзка с липсата на новооткрита процедура по издаване на национален лиценз за този спорт.

Според решението до участие в европейски първенства във всички възрастови групи - от деца, през мъже и жени до ветерани, ще могат да участват само състезатели, представляващи клубове, които членуват само в Българската спортна федерация по шахмат (БСФШ).

Казусът с българския шахмат продължава вече няколко години заради разделението в шахматната общност. Ръководената от гросмайстор Милен Василев БСФШ е приета за член на ЕСШ и на Международната федерация по шахмат (ФИДЕ), но няма лиценз да развива спорта в България.

Такъв има Българска федерация по шахмат 2022, начело с бившия депутат Васил Антонов, като той бе издаден първо от екипа на служебния спортен министър Весела Лечева, а след това и препотвърден от тези на доскорошния министър на младежта и спорта Иван Пешев.

От ЕСШ заявяват, че санкциите са наложени, тъй като предишният краен срок за стартиране на нова лицензионна процедура - 31 декември 2025 година, не е спазен. Ако до 1 юни не се промени нищо, ЕСШ заплашва, че ще приложи и допълнителни санкции.