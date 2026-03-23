Първи арест след новия закон в Англия

Неслучайно в Англия от години нямат проблеми с хулиганството. Футболната централа на Острова действа все по-строго, но пък справедливо с оглед на факта да няма нарушения на трибуните. От неделя за всички срещи на територията на Англия действа нов закон, който гласи, че ако си на стадиона, без да имаш билет, санкцията е повече от солидна. Изправен си пред забрана за посещение на футболни срещи в рамките на 1 до 5 години, а на всичкото отгоре плащаш и глоба - 1000 британски лири. Е, още в първия ден по време на финала за купата на лигата между “Арсенал” и “Манчестър Сити” стюардите намират фен без пропуск и сега той е подсъдим. Полицията на Острова съобщава, че това е 27-годишен мъж, който се промъкнал на “Уембли” през пропуск. В петък ще се гледа делото му.

