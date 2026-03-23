The Weeknd премести мача за "Комюнити Шийлд" от "Уембли"

СНИМКА: РОЙТЕРС

Сблъсъкът, който предшества началото на футболния сезон в Англия - този за трофея "Комюнити Шийлд", няма да се проведе на "Уембли", както е по закон. А причината е, че най-голямото съоръжение в Англия е заето заради концерт на мегазвездата The Weeknd. 

Обикновено трофеят, който е за суперкупата на страната, се играе в средата на август, седмица преди да започне сезона във Висшата лига. 

Въпреки това, The Weeknd има планирани концерти на "Уембли" на 14, 15, 16, 18 и 19 август.

И следователно мача за „Комюнити Шийлд", който е трябва да се играе в неделя, 16 август, ще се проведе на друго място. Към момента срещата е планирана на  стадион „Принсипалити" в Кардиф.

