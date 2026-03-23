Веласкес награди "Левски" с 3 дни почивка

Футболистите на "Левски" получиха три дни почивка в седмицата, в която няма мачове от първенството заради международните срещи.

"Сините" почиват днес, както и през уикенда, когато ще бъдат освободени от треньора Хулио Веласкес. Утре тимът ще проведе открита тренировка за медии и фенове на базата си от 16 часа, а в сряда, четвъртък и петък ще има по едно занимание, чийто статут още не е уточнен.

"Левски" има седем национали, които бяха извикани в различните национални тимове. Кристиан Димитров отпадна в последния момент от мъжкия тим на България заради проблем с аддукторите, както и Карл Фабиен, който се възстановява и не може да бъде част от националния тим на Мартиника. Никола Серафимов е част от селекцията на Република Северна Македония, Оливер Камдем получи първа повиквателна за Камерун, Асен Митков е неизменна част от младежкия национален тим, а Огнян Владимиров и Иво Мотев ще играят в европейските квалификации за отбора на България до 19 години.

След паузата "Левски" ще гостува на "Добруджа" на 5 април, ще домакинства на "Арда" на 9 април и има дерби с ЦСКА на 13 април в оставащите мачове от редовния сезон.