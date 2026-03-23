ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шеф в БФС: Надяваме се да се представят добре в Ин...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22527906 www.24chasa.bg

Веласкес награди "Левски" с 3 дни почивка

3252
"Левски" е лидер в Първа лига, като има 9 точки аванс пред "Лудогорец". Снимка: сайт на "Левски"

Футболистите на "Левски" получиха три дни почивка в седмицата, в която няма мачове от първенството заради международните срещи.

"Сините" почиват днес, както и през уикенда, когато ще бъдат освободени от треньора Хулио Веласкес. Утре тимът ще проведе открита тренировка за медии и фенове на базата си от 16 часа, а в сряда, четвъртък и петък ще има по едно занимание, чийто статут още не е уточнен.

"Левски" има седем национали, които бяха извикани в различните национални тимове. Кристиан Димитров отпадна в последния момент от мъжкия тим на България заради проблем с аддукторите, както и Карл Фабиен, който се възстановява и не може да бъде част от националния тим на Мартиника. Никола Серафимов е част от селекцията на Република Северна Македония, Оливер Камдем получи първа повиквателна за Камерун, Асен Митков е неизменна част от младежкия национален тим, а Огнян Владимиров и Иво Мотев ще играят в европейските квалификации за отбора на България до 19 години.

След паузата "Левски" ще гостува на "Добруджа" на 5 април, ще домакинства на "Арда" на 9 април и има дерби с ЦСКА на 13 април в оставащите мачове от редовния сезон.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

България влезе в елита на моторните спортове с най-модерната писта на Балканите (Видео)