Шеф в БФС: Надяваме се да се представят добре в Индонезия

Надяваме се да се представят добре в Индонезия.

Това каза техническият директор на БФС Кирил Котев преди заминаването на националния отбор за турнира „FIFA Series" в Индонезия.

Българският тим ще спори с отборите на Соломоновите острови на 27 март, както и срещу някой измежду Сейнт Китс и Невис или домакините.

"Още в началото обявихме, че ще бъдем с по-млади футболисти. Надяваме се да се представят добре. Всеки резултат е важен, но ние искаме да променим играта ни за Лигата на нациите, защото това е подготовка за там. Ще се опитаме да играем футбол. Представянето ни и поведението на отбора няма да бъде като в световните квалификации", заяви още Котев.

Попитан дали наистина играчите, които няма да пътуват са с проблеми, той каза: „С всеки един от отпадналите е разговаряно. Това е шанс за младите. Сигурен съм, че те ще ги заместят добре. И те трябва да бъдат или някои от тях, следващата основа за националния отбор".

Часовата разлика, различните температури и 17-часовото пътуване, което се очертава, са другите предизвикателства пред тима. Котев заяви, че тези неща не са оправдание за какъвто и да е резултат.

„Очаква ни дълго пътуване и различни температури, но това не трябва да ни оправдава. Ако мислят само за футбол, ще се получат нещата. Всеки един мач е важен и могат да ни бъдат много полезни. Имаме някаква представа за Соломоновите острови, гледали сме видео", каза Котев и се засмя.

„Индонезия са доста по-сериозен отбор. Подготвени сме и за след тежкото пътуване, за да сме готови за мачовете".

Групата на селекционера Александър Димитров включва 23-а футболисти. Президентът на БФС Георги Иванов ще води делегацията на България на турнира на ФИФА, а в групата са още членове на изпълкома и директори в централата.