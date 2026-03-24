ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Коя мащеха е по-зла - от "Снежанка" или от "Мамник...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/sport/article/22529397 www.24chasa.bg

Зидан твърдо поема Франция

Зинедин Зидан

Френската легенда Зинедин Зидан се е съгласил да поеме поста селекционер на националния отбор на родината си след края на световното първенство това лято.

Поредното потвърждение на този сценарий дойде от ESPN в понеделник.

53-годишният Зидан е постигнал устно споразумение с Френската футболна федерация да замени Дидие Дешан, който води "петлите" 2012 година.

Зидан в треньорската си кариера бе 2 пъти начело на испанския гранд "Реал" (Мадрид) (2016-2018 и 2019-2021 година) и го направи 3 пъти победител в Шампионската лига.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

