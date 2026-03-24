10,15 ч Ски, СК (м), гигантски слалом в Лилехамер Eurosport 1/БНТ 3
11,30 ч Ски, СК (ж), слалом в Лилехамер Eurosport 1
13,15 ч Ски, СК (м), гигантски слалом в Лилехамер Eurosport 1/БНТ 3
14,30 ч Ски, СК (ж), слалом в Лилехамер Eurosport 1
16,20 ч Колоездене, обиколка на Каталуня Eurosport 2
17,00 ч Тенис, турнир в Маями MAX sport 1
19,00 ч Волейбол, "Берое" - ЦСКА MAX sport 2
20,00 ч Баскетбол, "Жалгирис" - "Байерн" MAX sport 3
21,00 ч Волейбол, "Лас Палмас" - "Перуджа" MAX sport 2
21,30 ч Баскетбол, "Валенсия" - "Олимпиакос" MAX sport 4
22,00 ч Баскетбол, "Реал" - "Апоел" MAX sport 3
1,00 ч Тенис, турнир в Маями MAX sport 1
1,00 ч NHL, "Монреал" - "Каролина" MAX sport 2
2,00 ч NBA, "Кливланд" - "Орландо" "Диема спорт" 2
5,00 ч NBA, "Финикс" - "Денвър" "Диема спорт" 3