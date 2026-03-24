Илия Груев уникат - първият №1 без минута игра за български клуб

Синът на Илия Груев-старши започва да тренира в немския "Рот-Вайс" (Ерфурт), израства в школата на "Вердер", откъдето бе продаден за 6,5 млн. евро на "Лийдс", с който стигна до върха - Висшата лига на Англия

Халфът на националния отбор и английския елитен “Лийдс” Илия Груев се превърна в 48-ия различен футболист, който става №1 на България.

25-годишният дефанзивен полузащитник спечели анкетата сред спортните журналисти за първи път, след като в предходните 3 години бе втори след Кирил Десподов, който е №3 за 2025-а. Между Груев и капитана на България, който рита за ПАОК, се нареди асът на шампиона и носител на купата “Лудогорец” Ивайло Чочев.

Сред тези 48 футболисти, избирани за най-добри на България, Илиев е вторият от най-силното първенство на света - английската Висша лига. Другият неин представител бе Димитър Бербатов (с екипите на “Тотнъм” и “Манчестър Юнайтед”).

Груев обаче е уникат сред нашите №1 по 2 показателя.

Халфът е първият и единствен, който не е израснал в българска школа и няма записана нито минута за наш клуб.

Заслуга за това има кариерното развитие на неговия баща Илия Груев-старши.

През лятото на 2000 г. малко след раждането на сина си (6 май) бившият национал (също полузащитник, но офанзивен) прави трансфер във Втора бундеслига - от “Нефтохимик” в “Дуисбург”.

Съответно Илия от съвсем малък е в Германия, расте там и започва да тренира в Ерфурт.

В местния “Рот-Вайс” баща му завършва кариерата си след сезон 2005/2006, като предишния изкарва в “Юрдинген” след 4 г. в Дуисбург.

През 2015-а 15-годишният Груев е поканен от няколко школи да се присъедини към тях. При посещението на тази в Бремен той избира да продължи развитието си във “Вердер”.

Илия живее в интерната на базата на емблематичния за немския футбол и минава през различните възрасти (капитан е на тима до 19 години), за да стигне до дебют за мъжкия състав в края на 2020 г.

Следва обаче изпадане във Втора бундеслига за бременци. Това обаче бе плюс за българското момче. То бързо се утвърди в състава и помогна “Вердер” светкавично да се завърне в Бундеслигата.

Изявите му в нея през сезон 2022/2023 накараха английския “Лийдс” (тогава във второто ниво на английския футбол - Чемпиъншип), да плати 6,5 млн. евро за нашия национал.

След период на адаптация към лигата, която спокойно може да бъде наречена каторжническо тежка, и футбола на Острова въобще в началото на 2024-а Илия проби в състава на германския мениджър Даниел Фарке.

В края на сезона “Лийдс” и Груев понесоха жесток удар, губейки финалния плейоф за изкачване във Висшата лига с 0:1 от “Саутхемптън”.

Миналата година обаче успяха, като станаха шампиони на Чемпиъншип. Така след пауза от над 11 години българин отново играе във Висшата лига през настоящата кампания (последният бе Александър Тонев с екипа на “Астън Вила” през пролетта на 2014-а).

Естествено, Груев и компания потеглиха трудно в нея през есента, но силна серия, стартирала в началото на декември, ги държи към момента на 4 точки от зоната на изпадащите по пътя към цел №1 - оцеляване в елита.

През 2026-а националът ни, който има и мачове за България до 19 и 21 г., бе титуляр в 11 от 13-те мача на “Лийдс” във Висшата лига, като записа 3 асистенции.