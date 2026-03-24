"Барселона" си хареса защитник на "Ювентус"

"Барселона" проявява интерес към левия краен защитник на "Ювентус" Андреа Камбиасо, съобщават медиите в Италия.

Испанският шампион търси универсален защитник, способен да играе и на двата фланга. 26-годишният италианец, който от дълго време е следен от каталунците заради стила си на игра, отговаря на всички критерии на "Барса".

Договорът на Камбиасо с "Юве" е до 30 юни 2029 година. Бранителят е смятан за ключов играч за отбора след назначаването на треньора Лучано Спалети.

"Ювентус" го оценява на повече от 50 милиона евро. Оферти за по-малко пари няма да бъдат разглеждани от страна на ръководството на "бианконерите".

Андреа Камбиасо е изиграл 28 мача от серия "А" през настоящия сезон, отбелязвайки три гола и подавайки три асистенции.

