ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Приближен на Божков осъди прокуратурата за 10 хил....

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22529898 www.24chasa.bg

Травмата в коляното на Мбапе напълно отшумя

504
Килиан Мбапе СНИМКА: "РЕАЛ"

Нападателят Килиан Мбапе е напълно възстановен от травмата в коляното и е готов за оставащите мачове на  "Реал" до края на сезона. Французинът пропусна четири двубоя в Ла Лига през 2026-а, но се завърна като резерва при успеха с 3:2 над "Атлетико" в неделя.

Мбапе попадна в състава на "петлите" за контролите с Бразилия и Колумбия на 26 и 29 март.

"Възстановен съм на 100%. За последните две световни първенства подготовката ми бе възможно най-добра, а това става само с игра, голове и трофеи. Ще се боря да последната минута с клуба ми и вярвам, че отново ще бъда в най-добрата ми форма в края на сезона", казва нападателят.

Франция попадна в Група I на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Съперници на "петлите" ще бъдат Норвегия, Сенегал и победител от междуконтинентален плейоф.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

