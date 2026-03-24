Травмата в коляното на Мбапе напълно отшумя

Нападателят Килиан Мбапе е напълно възстановен от травмата в коляното и е готов за оставащите мачове на "Реал" до края на сезона. Французинът пропусна четири двубоя в Ла Лига през 2026-а, но се завърна като резерва при успеха с 3:2 над "Атлетико" в неделя.

Мбапе попадна в състава на "петлите" за контролите с Бразилия и Колумбия на 26 и 29 март.

"Възстановен съм на 100%. За последните две световни първенства подготовката ми бе възможно най-добра, а това става само с игра, голове и трофеи. Ще се боря да последната минута с клуба ми и вярвам, че отново ще бъда в най-добрата ми форма в края на сезона", казва нападателят.

Франция попадна в Група I на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Съперници на "петлите" ще бъдат Норвегия, Сенегал и победител от междуконтинентален плейоф.