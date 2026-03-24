"Реал" преговаря с Винисиус Жуниор за нов договор

864
Бразилското крило на "Реал" Винисиус Жуниор удължи договора си с клуба до 2027 г. Снимка:Х/Реал

"Реал" работи активно за удължаване на договора с бразилския нападател Винисиус Жуниор, пише трансферният гуру Фабрицио Романо в социалните мрежи.

Ръководството на испанския клуб е много доволно от нападателя, а президентът на Лос Бланкос Флорентино Перес е лично заинтересован бразилецът да удължи договора си. Сега всичко зависи от решението на Винисиус - преговорите продължават.

Винисиус играе за "Реал" от лятото на 2018 г., а настоящият му договор изтича догодина. През този сезон нападателят е участвал в 43 мача във всички състезания, отбелязвайки 17 гола и давайки 12 асистенции. Според Transfermarkt пазарната му стойност е 150 милиона евро.

