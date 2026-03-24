ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Черен лешояд е бил отровен в защитена зона до ивай...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/sport/article/22529947 www.24chasa.bg

Неймар игра покер почти 24 часа през уикенда

Неймар забогатя със 150 млн. евро за година и половина, като през това време игра в 7 мача. Снимка: Инстаграм

Нападателят на "Сантос" Неймар, който не беше включен в състава на Бразилия за предстоящите приятелски мачове от старши треньора Карло Анчелоти, е прекарал общо около 24 часа, играейки онлайн покер през уикенда, пише Portal Leodias.

Звездният нападател е прекарал петъка със семейството си, играл е покер в събота от 14,30 до 22 часа и е продължил да играе в неделя от 14 до 23 часа. Неймар все още участва в покер турнира, така че ще прекара понеделник и вторник също зад компютъра.

Неймар е страстен любител на покера и официален посланик на PokerStars, като често участва в големи онлайн турнири. Докато лекуваше контузии, той е печелил значителни суми, включително 66 000 долара в турнира Titans през 2023 г.. Футболната звезда дори планира професионална кариера в покера след края на футболната си кариера.

В следващите приятелски мачове бразилският национален отбор ще играе срещу Франция (26 март) и Хърватия (1 април).

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

