"Манчестър Юнайтед" пожела капитана на "Нюкасъл"

"Манчестър Юнайтед" проявява интерес към халфа на "Нюкасъл" и бразилския национален отбор Бруно Гимараеш преди летния трансферен прозорец, пишат медиите на Острова.

Клубът разглежда бразилеца като потенциален дългосрочен заместник на Каземиро.

Евентуалната стойност на сделката може да бъде около 80 милиона евро. Все още обаче няма официално споразумение между клубовете и преговорите продължават.

Този сезон Гимараеш е участвал в 35 мача във всички състезания, отбелязвайки девет гола и давайки седем асистенции. Настоящият му договор с клуба е до лятото на 2028 г. Според информация в Transfermarkt, пазарната му стойност е 75 милиона евро.