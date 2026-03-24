УЕФА отхвърли предложение за картотека от 28 футболисти за евротурнирите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

УЕФА няма да променя размера на групата на футболистите за следващата Шампионска лига, съобщава The Guardian. Английските клубове са поискали разрешение да регистрират до 28 играчи, но от европейската централа са отхвърлили искането.

Въпросът за евентуални промени може да бъде разгледан преди сезон 2027/2028, но засега лимитът ще остане същият - 25 души.

Представители на испански клубове, включително "Атлетико Мадрид", "Севиля" и "Реал Сосиедад", са за запазване на настоящите правила. Клубовете от Ла Лига смятат, че английските отбори могат да се възползват от финансовото си превъзходство, за да получат значително предимство, ако бъде разрешено да бъдат картотекирани за увротурнирите 28 футболисти вместо 25.