"Барселона" стана първият отбор, който си осигури място в Шампионската лига

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Барселона" стана първият клуб, който си осигури място в основната фаза на Шампионската лига през следващия сезон 2026/2027 след победата си с 1:0 над "Райо Валекано" в 29-ия кръг на Ла Лига през уикенда.

След 29 мача в испанското първенство, "Барселона" има 73 точки и води в класирането, с четири точки пред втория "Реал Мадрид". Следват ги "Виляреал" (58 точки) и "Атлетико Мадрид" (57). "Бетис" (44) е на пето място.

Така, с девет оставащи кръга в първенството, каталунският клуб и на теория няма да може да падне под четвъртото място, което му позволява да участва в Шампионската лига през следващия сезон.