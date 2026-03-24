ЦСКА със закрита контрола заради ремонт

Клоп: Няма да поемам "Реал"

2688
Юрген Клоп крещи на четвъртия съдия Никола Попов в Тулуза. Снимка: туитър

Бившият мениджър на английския футболен клуб "Ливърпул" Юрген Клоп категорично отрече слуховете, че може да поеме "Реал" (Мадрид) през лятото. Германецът беше спряган за нов старши треньор на „кралския клуб“, който да замени Алваро Арбелоа в края на кампанията.

„Ако "Реал" се бяха обаждали, щях да разбера досега, но това са глупости. Не са се обадили нито веднъж. Агентът ми е тук, можете да го питате. Не са му се обаждали и на него. В момента не мисля за това и за щастие нямам повод. За моята възраст, вече съм напреднал в живота, но като треньор не съм напълно приключил. Не съм стигнал до възрастта за пенсиониране. Кой знае какво ще се случи в следващите години, но нямам нищо планирано“, заяви Юрген Клоп на представянето на екипа на MagentaTV за световното първенство.

В края на сезон 2023/24 германският специалист се оттегли след девет години на „Анфийлд“, поемайки нова роля като ръководител на глобалния футбол в "Ред Бул". Той обаче не се е отказал напълно от завръщането в мениджърската професия в бъдеще и дори беше свързван с повторно заставане начело на "Ливърпул" след неуспехите на наследника му Арне Слот през втория си сезон начело.

Още от Футбол

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

България влезе в елита на моторните спортове с най-модерната писта на Балканите (Видео)