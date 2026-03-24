След повече от 15-часово пътуване националите на България кацнаха в Индонезия

Националният отбор на България по футбол току-що кацна в Джакарта, Индонезия. Това показва популярната платформа за следене на полети в реално време - flightradar.

В азиатската страна представителният ни тим ще участва във второто издание на FIFA Serias. В петък ще играем със Соломоновите острови, а в понеделник с някой измежду домакините или Сейнт Китс и Невис.

Президентът на БФС Георги Иванов-Гонзо, членове на изпълкома, щаб и играчи прекараха над 15-часово в самолета към Индонезия. Аеропланът на националите излетя в 20 часа от летище "София" в понеделник. По пътя направи 2 спирка за презареждане на гориво - първо в Оман, а след това в Шри Ланка. Около 11,30 часа българско време самолетът кацна в Джакарта, където нашите ще бъдат около седмица.