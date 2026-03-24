В Швейцария: Фалшива новина е, че "Тун" иска Вуцов

Лидерът в швейцарския футболен елит "Тун" не търси нов вратар и няма аспирации към "Левски" Светослав Вуцов, пише местното издание 4-4-2.ch, цитирано от БТА.

В българските медии през миналата седмица се появиха информации за сериозен интерес от „Стокхорн Арена" към 23-годишния Вуцов, който прави много солиден сезон за „сините" от София, а в неделя беше избран за най-добър вратар в България за 2025 година.

„По наша информация от близки до клуба няма нищо вярно в разпространените съобщения за подобен интерес. В "Тун" приеха този слух с голяма изненада, отхвърлиха го и го определиха като фалшива новина. Клубът не търси нов вратар, още повече че през зимата вече привлече амбициозния Тим Шпихел от Базел (младежки национал на Швейцария)", пише 4-4-2.ch.

От изданието са категорични, че "Тун" твърдо залага на титулярния си страж Никлас Щефен, който през декември е продължил договора си до лятото на 2028 година, а и е считан за един от най-добрите вратари в швейцарската лига, като дори вече е в полезрението на националния селекционер Мурат Якин.