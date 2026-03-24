Световната атлетика е отменила всички допинг санкции срещу Русия

Ръководството на Световната атлетика е отменило всички санкции, свързани с допинга, срещу Всеруската федерация по лека атлетика (ВФЛА). Това съобщи руският министър на спорта Михаил Дегтярев, цитиран от ТАСС предава БТА.

"ВФЛА завърши тригодишна "карантина", на която бе подложена от Световната атлетика. Бяха изпълнени всички 34 стратегически условия и оперативни изисквания, въведени са нови стандарти за управление, преструктурирана е антидопинговата работа и са актуализирани регионалните структури. Звеното за почтеност в леката атлетика и независими експерти отбелязаха напредъка през този период и дадоха окончателна оценка за пълно съответствие и постигане на установените стандарти", съобщи Дегтярев.

"Под ръководството на Петър Фрадков, заместник-председател на Руския олимпийски комитет и председател на Всеруската федерация по лека атлетика, федерацията демонстрира устойчиво развитие: нейният модел на управление е засилен, прозрачността е подобрена, финансовата стабилност е увеличена, регионалната мрежа е разширена и ефективността на антидопинговия контрол е подобрена", каза още министърът.

ВФЛА беше отстранена от Световната атлетика през ноември 2015 година на фона на нашумял допинг скандал в руската атлетика. През декември същата година беше създадена работна група, ръководена от норвежеца Руне Андерсен, която наблюдаваше изпълнението на плана за възстановяване на ВФЛА в продължение на близо осем години. Спирането на ВФЛА беше удължавано повече от 15 пъти и едва през март 2023 година членството ѝ в Световната атлетика беше възстановено.

Въпреки отмяната на санкциите за допинг, руските лекоатлети все още не могат да се състезават със своето знаме и химн заради продължаващата вече повече от четири години война в Украйна.