Саръбоюков започва сезона на открито в Китай

Божидар Саръбоюков, който спечели истолически медал за България от световното по лека атлетика в зала, ще стартира сезона на открито с два турнира от “Диамантената лига” в Китай - на 16 май в Шанхай и на 23 май в Ксиаомей.

Божидар зае третото място на планетата със скок от 6,31 метра, като бе изпреварен в последните опити от португалеца Жерсон Балде (8,46) и италианеца Матия Фурлани (6,39).

Това бе първото ни отличие на подобно първенство след среброто на Ваня Стамболова на 400 метра от шампионата в Доха през 2010 г. А при мъжете нямахме медал от 1991 г., когато Николай Антонов-Таланта взема злато в спринта на 200 метра на първенството в Севиля.

За подготовката за първи път в кариерата си Божидар е предвидил два лагера, като първият стартира в близките дни във Валенсия (Испания). Най-голямото състезание през лятото е европейското в Бирмингам през август, където отново ще се срещнат и тримата медалисти.

“Единствено не съм доволен от резултата. Иначе медалът е една сбъдната мечта. Може би е добре, че тук не успях, за да не се отпусна, ако бях станал първи”, сподели топатлетът ни.

Интересното е, че Божидар щеше да вземе медал, ако бе участвал и в скока на височина. Този сезон той записа 228 сантиметра на републиканското, а на първенството на планетата за бронза бяха достатъчни 226.

Днес президентът на федерацията Георги Павлов официално ще връчи премиите на двамата, които влязоха в осмицата, и техните треньори. Второто място носи на Саръбоюков и Димитър Карамфилов по 6000 евро, а осмото на Александра Начева и нейния наставник - по 2500 евро.

С отличието на Саръбоюков България зае 24-ото място в класирането по медали, като точно колкото нас е спечелила и Франция. САЩ оглавиха класацията с 5 златни, 7 сребърни и 6 бронзови медала. С 4 титли е Великобритания, с 3 и 2 сребърни е Италия. Португалия и Украйна са с по 2 златни и 1 сребърен. Титли взеха още Испания, Нидерландия, Белгия, Полша, Швейцария, Канада, Чехия, Нова Зеландия, Швеция, Бахама и Куба.