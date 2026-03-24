За историята - Бразилия има световна купа в ските

За първи път Бразилия има световна купа в ските.

Лукас Пинейро Бротен, който за втори сезон поред кара за родината на майка си, спечели финалния гигантски слалом за сезона, който се проведе в родината на баща му и негова доскорошна като състезател - Норвегия, в Лилехамер.

Така той оглави крайното класиране в за малкия кристален глобус в дисциплината с 547 точки, изпреварвайки Марко Одермат.

Швейцарецът не завърши първия манш и така остана втори с 495 т. Трети е сънародникът му Люик Меяр с 486.

Одермат спечели за 5-и пореден път големия кристален глобус, а взе още тези в спускането и супер-Г.

След конфликт с норвежката федерация Бротен кара от 2024-а за Бразилия.

В предходната година той спечели малката световна купа в слалома под флага на скандинавската държава.