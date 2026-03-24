Атлетиката даде премии на Божидар Саръбоюков, Александра Начева и треньорите им

Президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов връчи чекове на финалистите от проведеното през уикенда световно първенство в зала в Торун, Полша. Божидар Саръбоюков, който спечели бронзов медал в скока на дължина при мъжете, и неговият треньор Димитър Карамфилов получиха по 6000 евро, а Александра Начева, която зае осмата позиция в тройния скок, и нейният треньор Стойко Цонов бяха отличени с по 2500 евро.

"Това е една нова традиция, която въведохме по модела на световната и европейската федерация и с която ще отличаваме най-добре представилите се българи. Надявам се тази традиция да остане още дълги години и че ще можем да раздаваме още много премии.

Искам да благодаря на всички, които ни помагат - на нашите спонсори, на държавата в лицето на Министерството на младежта и спорта. Благодаря на президента на България, която ни изказа благодарности, на председателя на Българския олимпийски комитет. Следенето на успехите на нашите атлети е признание и за нашата работа като федерация.

Винаги съм казвал, че атлетиката е най-масовият и най-достъпният спорт в света и ние просто трябва да направим така, че тя да заеме мястото, което ѝ се полага", каза в словото си преди награждаването президентът на БФЛА Георги Павлов.