Победа №110 не стигна на Шифрин за голямата световна купа, ще се реши в последния старт

Мегазвездата на ските Микаела Шифрин увеличи рекорда си от победи в световната купа на 110, но това не донесе на американката големия кристален глобус за този сезон.

Предпоследното състезание от него бе финалният слалом в Лилехамер (Нор).

Русата красавица го спечели убедително. Шифрин бе по-бърза с 1,32 сек от втората Уенди Холденер (Швейц) и с 1,36 сек от третата Ема Айхер.

Именно германката с това силно за нея класиране в слалома все още притиска американката.

На върха в общото класиране тя има 1386 точки. Айхер е с 1301. Така утре в след последния старт за сезона - гигантския слалом, ще стане ясно кой ще стане притежател на голямата световна купа. За Шифрин тя би била 6-а, а за германката - първа.

Днешната победа бе 9-а в слалом през този сезон за Микаела и с нея тя стана еднолична рекордьорка, след като досега имаше 8 заедно с хърватката Яница Костелич (2001/2002).