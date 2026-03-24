Кметът на Пловдив Костадин Димитров вече е с фланелка на националния отбор по тенис

Градоначалникът беше отличен за подкрепата му за провеждането на турнира Купа "Дейвис".

Фланелка на националния отбор по тенис, алманах и статуетка получи кметът на Пловдив Костадин Димитров от Българската федерация по тенис в знак на благодарност за подкрепата му при организирането на престижния турнир от световно ниво – Купа „Дейвис", проведен в спортна зала „Колодрум" в началото на февруари.

Подаръците бяха връчени в заседателната зала на Община Пловдив от Георги Чочев – вицепрезидент на Българската федерация по тенис, и Георги Дончев – дългогодишен управител на Българския национален тенис център и ключова фигура в развитието на тениса в България.

„Това е най-малкото, което можем да направим като израз на нашата благодарност. Вие сте човек със силна връзка със спорта и ясно разбирате значението му за обществото. Оценяваме високо усилията ви както за тениса, така и за цялостното развитие на Пловдив като спортна столица. Много ви благодарим за това, че подкрепихте и спорта, и Пловдив", обърна се към кмета Георги Чочев.

От своя страна Костадин Димитров благодари за признанието и подчерта амбицията си да изведе града на още по-високо ниво в спортно отношение. „Пловдив вече е доказан културен център, но нашата следваща голяма цел е да спечелим титлата „Европейска столица на спорта". Виждам как модернизираната инфраструктура – стадионите, олимпийският плувен басейн и многобройните спортни бази – привлича все повече състезатели, клубове и федерации. Това е ясен знак, че сме на прав път", посочи той.

Градоначалникът допълни, че провеждането на турнири от ранга на Купа „Дейвис" в Пловдив е не само спортно събитие, но и значим фактор за развитието на туризма в града. „Комбинацията от културен и спортен туризъм превръща Пловдив във все по-привлекателна дестинация както за български, така и за международни гости", каза още Димитров.

По думите му Пловдив продължава уверено да затвърждава позицията си на център за спортни събития от световен ранг.

