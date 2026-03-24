С частен самолет откараха отбора на Ирак за баража на световното

Националният отбор на Ирак пристига с частен самолет в Мексико, където ще играе бараж за класиране на световното първенство.

След като избухна военният конфликт в Близкия изток между Израел и САЩ, от една страна, и Иран, от друга, иракчаните поискаха плейофът за мондиала да бъде отложен. Причината - стигането до другия край на света заради войната е адски сложно. ФИФА, разбира се, отказа. И поради тази причина селекцията на азиатците тръгна на дълъг път към Мексико, където страната ще срещне в сблъсък един измежду Суринам и Боливия за място на световното през лятото.

Делегацията на Ирак с автобус стига до Йордания. Оттам с частен самолет отпътува за Монтерей, където ще е базата на отбора за плейофа.

Иракският национален отбор в момента се намира в района на Сан Педро Гарса, един от най-известните предградия на града. Мястото се смята за едно от най-престижните райони с най-висок стандарт на живот в Мексико, известен като важен търговски и финансов център.

Играчите на селекционера Греъм Арнолд пък вече тренират на пълни обороти и се готвят за решителния мач. Футболистите били адски изморени от дългия път и им трябвали няколко дни, за да се възстановят и физически, и психически.

Въпреки че ще имат по-малко време за подготовка заради затрудненото придвижване, играчите били готови на всичко само и само родината им да се класира отново на най-големия футболен форум.

