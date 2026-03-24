Англия с най-скъпия екип на световното

Селекционерът на Англия Томас Тухел СНИМКА: РОЙТЕРС

Екипът на националния отбор на Англия, с който родината на футбола ще играе на световното през лятото, е най-скъпият в историята.

След покачване на цената, приблизително двойно по-високо от инфлацията, фланелка за възрастни за мондиала се продава от 134,99 британски лири. Това е с осем процента повече от предния, който бе изработен за европейското в Германия преди 2 г., пишат възмутено на Острова.

Промени има и в дизайна. На яката ще е изписано “щастлив и славен”, отдавайки почит на националния химн на Англия.

Капитанът на Англия Хари Кейн, Джордан Пикфорд, Джуд Белингам, Елиът Андерсън и Маркъс Рашфорд пък участваха в рекламното видео, където бе представено облеклото, с което “трите лъва” ще бъдат облечени на мондиала в САЩ, Мексико и Канада.

Иначе официално англичаните ще играят с новия екип в петък, когато е планирана контрола с Уругвай. Няколко дни по-късно е проверката с Япония.

Англия е един от фаворитите на историческия мондиал с 48 отбора. Селекцията на Томас Тухел е в група Хърватия, Гана и Панама.

