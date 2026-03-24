В Индонезия вярват, че могат да победят българските национали

В Индонезия вярват, че страната им може да победи България по време на турнира FIFA Seriеs.

Четата на Александър Димитров вече е в столицата на азиатската страна, като в петък ще изиграе първия си мач от състезание. Съперник ще е Соломоновите острови. В другия двубой домакините играят със Сейнт Китс и Невис. И логично всички очакват в спора за отличието да се изправят най-предно класираните според ранглистата на ФИФА - България и Индонезия. Нашите са на 88-о място, докато азиатците - на 122-о.

Иначе в историята на националния отбор само веднъж сме срещали Индонезия. Това се случва преди повече от 50 г. На 4 февруари селекцията ни гостува в Джакарта. Печелим 4:0, като по два гола отбелязват Начко Михайлов и Динко Дерменджиев.

В азиатската страна изтъкват, че срещите от състезанието на световната футболна централа са идеално начало за кариерата на новия и национален селекционер - Джон Хердман. Смята се, че богатият му опит и успехи като треньор на Канада ще доведат до развитие на играта и в Индонезия.

“Футболната философия на нашия треньор е ясна. Тя се основава на развиване на потенциала на местните играчи, съчетано с набирането на качествени играчи от силните европейски първенства. Като се имат предвид играчите, треньорите и пълната подкрепа за Джон Хердман, изглежда редно Индонезия да спечели турнира”, пише местното издание Bola.com в навечерието на турнира.

От същата медия обаче отчитат и един сериозен проблем пред домакините. Голяма част от повиканите на лагера още не са пристигнали. Причината - играят в Европа и връзката до родината им е трудна най-вече заради конфликта в Близкия изток.

Иначе предвождани от президента на БФС Георги Иванов-Гонзо, родната делегация пристигна в Индонезия след повече от 15-часово пътуване от България. Аеропланът на националите излетя в 20 часа от летище “София” в понеделник. По пътя направи 2 спирки за презареждане на гориво - първо в Оман, а след това в Шри Ланка. Около 11,00 часа българско време във вторник самолетът кацна в Джакарта, където нашите ще бъдат около седмица.

Първият мач на нашите срещу Соломоновите острови е в петък от 10,30 българско време.