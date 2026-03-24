Националите до 17 г. с хикс срещу Азербайджан

Националният отбор на България по футбол за юноши до 17 години завърши 1:1 срещу връстниците си от Азербайджан в първия мач от Група B2 на европейските квалификации, игран на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.

Така двата тима взеха по една точка и делят втората позиция в класирането на групата. Лидер е тимът на Литва, който в другата среща по-рано днес победи Малта с 3:1 на Футболен комплекс "Никола Щерев-Старика".

След малко повече от половин час по-активната игра на българската селекция даде резултат. Тимур Мустафа се извиси в наказателното поле след прецизно центриране от пряк свободен удар и насочи неспасяемо с глава в долния ляв ъгъл за 1:0.

Седем минути по-късно, обаче, гостите получиха право да изпълнят дузпа. Топката срещна ръката на Виктор Бейков при изстрел на Али Баширов и главният съдия посочи бялата точка. Именно Баширов се зае с изпълнението на наказателния удар и реализира, за да изравни – 1:1.

В следващия си двубой от група B2 на квалификациите селекцията на Светослав Петров посреща състава на Малта. Двубоят е на 27 март (петък) от 15:00 часа отново на стадион „Христо Ботев".