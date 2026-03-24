Десетки арести в Чехия заради нелегални залози

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Чешката полиция е задържала няколко десетки лица, заподозрени в уреждане на мачове, съобщава Isport, позовавайки се на правоохранителните органи.

Според разследващите, арестуваните може да са повлияли на резултатите от мачовете, за да се възползват от залози в букмейкъри. Полицията разследва мачове от националната първа лига, както и младежки състезания.

Операцията се провежда предимно в източната част на страната, Моравия. Сред арестуваните са футболни служители, съдии и настоящи играчи.

Разследването, в което участват Европол и Интерпол, е инициирано от Чешката футболна асоциация. Давид Трунда, ръководител на организацията, го нарече най-голямата антикорупционна операция в историята на чешкия футбол. Служителите на реда продължават претърсванията и разпитите. Очаква се скоро да бъдат повдигнати обвинения.