Капитанът на “Левски” спира с футбола през май?

Капитанът на “Левски” Георги Костадинов може и да прекрати кариерата си в края на сезона. За това загатна самият той.

“Огромна част от моята кариера е минала. Благодарен съм за възможността да работя в огромни клубове, какъвто е “Левски”. Смятам, че трябва да сме концентрирани върху целта, която имаме. Напълно нормално е да прекратя кариерата си. Аз съм човек, който си подготвя нещата по-отрано. Имам висше образование, владея два езика. В следващите месеци ще имам разговори с клуба. Смятам, че в момента това не е фокусът. Обмислям да спра, но ще се разбере в следващите месеци”, каза Костадинов, който бе награден за най-добър играч на 26-ия кръг в Първа лига.

Голмайсторът на “сините” Евертон Бала пък обясни какво липсва на “Левски” за победа над “Лудогорец”. Столичани още нямат успех през сезона над шампионите, но въпреки това са с 9 точки пред тях в класирането.

“Липсва малко спокойствие пред гола срещу “Лудогорец”. Тренираме постоянно да бележим все повече и повече”, каза асът на лидера в Първа лига.