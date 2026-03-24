ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22534410 www.24chasa.bg

Ново признание за Мъри Стоилов в Турция

Станимир Стоилов Снимка: facebook.com/Goztepe/

Поредно признание получи треньор №1 на България Станимир Стоилов. Спецът жъне фурор начело на турския “Гьозтепе” и отборът е близо до историческо класиране в европейските клубни турнири.

“Голям късмет е, че Станимир Стоилов ни е треньор”, каза почетният президент на отбора Мехмет Сепил. Освен тази представителна фукция, той държи и 30-процента от акциите на клуба.

“Треньорът беше първият, който спомена Европа като цел и вдигна летвата и за нас”, добави още Сепил.

В момента отборът от Измир заема шесто място с 43 точки в Суперлигата, като толкова има и петият “Башакшехир” и нищо чудно през лятото да пробие в Европа.

Станимир Стоилов Снимка: facebook.com/Goztepe/

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още от Футбол

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

България влезе в елита на моторните спортове с най-модерната писта на Балканите (Видео)