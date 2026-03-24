Билети от 20 до 40 евро за световната купа по художествена гимнастика в софия

Християна Тодорова и Филипа Филипова Снимка: БФХГ

Филипа Филипова и Християна Тодорова ще представят България като съдии на предстоящата световна купа по художествена гимнастика в София, съобщават от БФХГ.

Филипова ще бъде част от съдийския състав в индивидуалната надпревара, а Християна Тодорова - при ансамблите.

От 28 до 30 март „Арена 8888 София" събира световния елит в художествената гимнастика в ключов турнир от олимпийската квалификация за Лос Анджелис 2028. 94 гимнастички от 53 държави ще излязат на килима, а България ще бъде представена от Стилияна Николова и Ева Брезалиева в индивидуалната надпревара и от ансамбъла в състав София Иванова, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Магдалена Вълкова и Рая Божилова.

Билетите за световната купа в София са в продажба. Пропуските се продават в мрежата на epaygo.bg. Деца до 3 години влизат безплатно (без билет), без право на място.

За първите два дни билетите са с цени от 20 и 30 евро, а за финалите - 30 и 40 евро.

