Салах: Тръгвам си от "Ливърпул"

Египетският нападател Мохамед Салах ще напусне английския гранд "Ливърпул" в края на сезона, съобщи 33-годишният футболист във видео в инстаграм

"Здравейте на всички. За съжаление, този ден дойде. Това е първата част от моето сбогуване. Напускам "Ливърпул" в края на сезона. Искам да започна с това, че не можех да си представя, че този клуб, град и фенове ще станат част от живота ми.

"Ливърпул" е повече от футболен клуб, това е страст, история и дух. Не мога да го обясня с думи на тези, които не са част от него", каза Салах.

Той рита за "Ливърпул" от лятото на 2017 година и до днес има 435 мача с 255 гола.

Салах триумфира 2 пъти с "мърсисайдци" във Висшата лига и веднъж в Шампионската лига. Има и още 6 трофея с тях.