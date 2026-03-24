"Олимпиакос" не оцеля срещу "Валенсия", Везенков №1, но с 2 т. през второто полувреме

"Олимпиакос" отново загуби от "Валенсия" в Евролигата по баскетбол през този сезон. Испанците обаче за първи път спечелиха като домакини срещу гръцкия отбор в най-престижния турнир на континента.

Крайният успех 85:84 дойде след голяма драма. Успешни наказателни удари за "Валенсия", а после при оставащи 2,9 секунди Еван Фурние за малко не успя да вкара.

Най-добър реализатор отново стана Александър Везенков. Бившият №1 на Европа вкара 17 точки, но само две през второто полувреме.

"Олимпиакос" остава на второто място във временното класиране.