България ще играе контроли с Молдова и Косово през юни

Отборите на Косово и на Молдова ще бъдат съперници на българския национален тим по футбол в контролни срещи през юни. Срещата с Косово ще бъде на българска земя, най-вероятно на стадион "Христо Ботев" в Пловдив, докато на Молдова „лъвовете" ще гостуват. По-малък вариант за домакинство на Косово е и стадион „Васил Левски" в София, пише БТА.

Датите, които ФИФА дава за този прозорец на националните отбори, са 1-9 юни. Веднага след това – два дни по-късно започва световното първенство в Северна Америка.

Косово има все още шанс да се класира за своето първо участие на Мондиал, но трябва да премине през баражи в зона „Европа". Косоварите утре гостуват на Словакия в полуфинален плейоф, а при успех ще бъдат домакини в Прищина на 31-и март на победителя от двойката Турция – Румъния.

България и Косово имат една среща на футболния терен и това се случи в квалификациите за Европейското първенство през 2020-а година, като двата тима направиха равенство 1:1 в Прищина (гол за България на Васил Божиков) и поражение в София с 2:3 (точни за българите бяха Ивелин Попов и Кристиан Димитров).

България ще гостува на Молдова в Кишинев за първи път от 1995-а година, когато силната формация на селекционера Димитър Пенев нямаше проблеми и спечели с 3:0. През 1994-а играчите от бившата съветска република бяха победени и в София с 4:1.

В момента българският национален отбор по футбол е в Индонезия и се подготвя за първия си мач от второто издание на турнира „FIFA Series 2026" срещу Соломоновите острови на 27-и март от 10:30 часа българско време. При успех на 31-и март селекцията на треньора Александър Димитров ще играе с победителя от другия полуфинал Индонезия – Сейнт Китс и Невис.

По-късно днес от 13 часа българско време е първата тренировка на България на терен в Индонезия и тя ще се проведе на помощен терен „Е" на спортния комплекс „Гелорa Бунг Карно".