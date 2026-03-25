"Ливърпул" готов да похарчи 140 млн. евро за заместник на Салах

"Ливърпул" може да похарчи до 140 милиона евро, за заместник на Мохамед Салах, който обяви, че ще напусне клуба в края на сезона. Според TEAMtalk английският гранд разглежда трима кандидати за позицията на дясното крило през лятото.

В краткия списък на мениджъра Арне Слот са нападателят Ян Диоманде от германския "РБ Лайпциг" и Антъни Гордън от "Нюкасъл". Основната цел обаче остава французинът от "Байерн" Майкъл Олисе, оценен на 140 милиона евро.

Ръководството на клуба още се надява да убеди "Байерн" да се раздели с нападателя. Опитът му в английската Висша лига и фактът, че дясното крило е предпочитаната му позиция, са в полза на французина в сравнение с конкурентите му.