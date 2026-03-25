Кметът на Пловдив Костадин Димитров ще открие международния турнир „Дан Колов-Никола Петров"

Българска федерация по борба избра пловдивската зала "Колодрум" за провеждане на международния турнир „Дан Колов-Никола Петров", а кметът на града Костадин Димитров ще го открие.

Заявка за участие в турнира са дали 250 борци от 25 държави, което безспорно прави „Дан Колов-Никола Петров" най-популярният и силен международен турнир по борба в България.

Той се провежда ежегодно от 1963 г., като тази година е 63-ото издание. Стиловете са – класическа и свободна борба – мъже и свободна борба - жени.

Пловдив ще бъде представен от отборите на "Тракиец", "Локомотив" и "Атлетик". Елиминациите и финалите ще се провеждат в един и същи ден за всяка категория, което гарантира много емоции за публиката, а входът е свободен.

Програма:

26 март /четвъртък/

10,30 – 14 часа - елиминации - FS: 61-70-79-92 кг; GR: 55-63- 72-82 кг; WW: 55-59-65-72 кг;

16,30 – 17 часа - откриване;

17 часа - репешажи, финали, награждаване;

27 март /петък/

10,30 – 14 часа елиминации и полуфинали;

17 часа – репешажи, финали;

28 март /събота/

10,30 часа - елиминации, полуфинали, репешажи, финали.