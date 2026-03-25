Наказаха за 2 г. млад футболист след жесток ритник в главата на вратар

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз наказа футболиста на "Асеновец" Калоян Стоянов със спиране на правата за 2 г. за жестока проява.

Причината - в среща от областната група на Пловдив при 17-годишните той влезе грубо, а след това изрита в главата падналия на терена вратар на "Марица" Георги Стоянов.

"На основание чл. 22(3) и чл. 23(1) – 3 във връзка с чл. 16 от Дисциплинарния правилник се налага наказание "Спиране на състезателни права" за срок от 2 (две) години на Калоян Георгиев Стоянов – ФК "Асеновец 1922" гр. Асеновград , считано от 22.03.2026 г."

Така Стоянов няма да може да играе до 22 март 2028 г.

След случая вратарят е приет в болница с хематом и черепно-мозъчна травма.

От Асеновград се извиниха за инцидента и изгониха Калоян Стоянов.

