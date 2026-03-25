Микаела Шифрин спечели 6-ата си световна купа на финалната права

Американската мегазвезда на ските Микаела Шифрин спечели за 6-и път световната купа и се изравни с австрийската легенда Анемари Мозер-Прьол.

Във финалния гигантски слалом за сезона, проведен в Лилехамер (Нор), русата красавица бе на 17-а позиция след първия манш, а намиращата се на 85 точки от нея в генералното класиране Ема Айхер- 3-а. 

Ако Шифрин бе завършила след 15-о място (съответно без точки), а германката - първа, то тя щеше сензационно да вдигне големия кристален глобус.

Това обаче не стана. Шифрин се нареди 11-а, а Айхер - 12-а.

Така топ 3 на крайното подреждане е Шифрин с 1410 точки пред Айхер с 1323 и Камий Раст (Швейцария) с 1049 точки.

Валери Грение от Канада спечели гигантския слалом днес.

