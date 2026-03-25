ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„Всички заедно срещу зависимостите“ - инициатива с...

Времето София 14° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22539711 www.24chasa.bg

Световният ни шампион Иван Иванов със страхотен обрат срещу французин в Тарагона

Иван Иванов Снимка: БФТенис

Иван Иванов се завърна с блестяща победа над втория поставен в основната схема на турнир по тенис на ITF В Тарагона (Испания). Световният №1 при юношите елиминира за два часа и 34 минути французина Шон Кенен и след 5:7, 6:3, 6:2 се класира за осминафинал.

За Иван това бе първи мач от 11 февруари насам. Двата „Чалънджър"-а във Фуджайра, на които планираше да играе, бяха отменени заради войната в Близкия Изток и липсата на игрова практика се видя бързо. Иванов загуби първите четири гейма, а при 0:4 спаси три скрити сетбола. Младата ни надежда изравни при 5:5, но веднага загуби отново подаването си, а с това и сета.

Във втория Иван поведе с 3:1 и след девет поредни точки на свой сервис затвори частта. В третия пък след като допусна пробив за 2:2 Иванов не даде повече гейм на съперника си.

Във втория кръг националът ни за Купа Дейвис ще срещне утре победителят измежду играещите с „уайлд кард" в основната схема испанци Ноа Регас и Лука Елгера.

В Тарагона играе и Илиян Радулов, чийто първи мач е по-късно днес.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

България влезе в елита на моторните спортове с най-модерната писта на Балканите (Видео)