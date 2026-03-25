ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пълната със звезди Англия отнесе националите ни до...

Времето София 14° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22539746 www.24chasa.bg

Александра Фейгин игра отлично и влезе във финала на световното

1176
Александра Фейгин СНИМКА: STARTPHOTO

Александра Фейгин представи отлична кратка програма и се класира за финала при жените на световното по фигурно пързаляне в Прага.

23-годишната българка изпълни всички планирани елементи - комбинация от троен-троен тулуп, троен ритбергер, двоен аксел, поредицата от стъпи и красиви пируети и беше оценена с 58,05 точки (32,34 за технически елементи и 25,71 за компоненти на програмата. Така Фейгин си осиhури място сред 24-те за волната програма. За нея това е най-добър резултат за сезона за кратка.

"Чувствам се доста въодушевена, най-накрая изиграх чиста кратка програма. Настина не тръгнах добре, но съм много щастлива, че точно на световното първенство, последен форум за този сезон, изиграх чиста програма, която е играя от вече две седмици - доста кратък срок. Но може би, защото тази музика, тази програма ми е любима, тя ми даде сила и енергия да покажа красотата и техническите елементи, и всичко заедно да стане едно цяло", каза Александра пред фейсбук страницата на БФ по кънки.

В столицата на Чехия  Фейгин показа нова кратка програма, като решението за смяната дойде след олимпийските игри в Милано-Кортина преди месец. Щабът на българката избра да заложи на вече използвана музика - "Списъкът на Шиндлер", а композицията направи Кирил Халявин, бивш състезател в танците на лед за Русия и Испания.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

България влезе в елита на моторните спортове с най-модерната писта на Балканите (Видео)