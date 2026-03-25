Пълната със звезди Англия отнесе националите ни до 19 г.

Националният отбор на България по футбол до 19 години загуби от Англия с 1:4 в първия си мач от квалификациите за европейското първенство през 2027 година.

Англичаните взеха аванс от два гола още в началните минути, след като юношата на "Манчестър Сити" Рейгън Хески, син на бившия нападател на "Ливърпул" Емил Хески, откри резултата в 11-а минута. Три минути по-късно талантът от академията на "Челси" Чизарам Езенуата удвои преднината на Англия.

Езенуата отбеляза втория си гол в мача в 34-а минута и направи преднината на албионците класическа.

Възпитаниците на Атанас Рибарски върнаха един гол чрез таланта от "Септември" Борислав Стоичков, който в 65-а минута засече топката в мрежата след центриране от корнер.

В добавеното време резервата Лорънс Хътчинсън оформи крайното 4:1 за Англия.

Следващата среща на България е срещу домакина на турнира Хърватия на 28 март, а третият двубой на българските национали е срещу фаворита в групата Испания.

Първите три отбора продължават към втория кръг на Лига "А", а последният в класирането отпада в Лига "Б".