Сергей Игнатов: Има сигнал за предизборна агитация...

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Пълната със звезди Англия отнесе националите ни до 19 г.

Националният отбор на България по футбол до 19 години загуби от Англия с 1:4 в първия си мач от квалификациите за европейското първенство през 2027 година.

Англичаните взеха аванс от два гола още в началните минути, след като юношата на "Манчестър Сити" Рейгън Хески, син на бившия нападател на "Ливърпул" Емил Хески, откри резултата в 11-а минута. Три минути по-късно талантът от академията на "Челси" Чизарам Езенуата удвои преднината на Англия.

Езенуата отбеляза втория си гол в мача в 34-а минута и направи преднината на албионците класическа.

Възпитаниците на Атанас Рибарски върнаха един гол чрез таланта от "Септември" Борислав Стоичков, който в 65-а минута засече топката в мрежата след центриране от корнер.

В добавеното време резервата Лорънс Хътчинсън оформи крайното 4:1 за Англия.

Следващата среща на България е срещу домакина на турнира Хърватия на 28 март, а третият двубой на българските национали е срещу фаворита в групата Испания.

Първите три отбора продължават към втория кръг на Лига "А", а последният в класирането отпада в Лига "Б".

